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Dünya

Libya’da darbeci Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mismari’nin açıklamaları alay konusu oldu

Libya’da darbeci Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mismari’nin "Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a bağlı güçler 'Mısır'ın güvenliğine saygılıyız.' Diyorlar. Piramitlere adımızı yazacağız” sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:11:00 -
Libya’da darbeci Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mismari’nin açıklamaları alay konusu oldu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, "Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a bağlı güçler 'Mısır'ın güvenliğine saygılıyız.' diyorlar. Her gün, 'Sina geleceğiz, piramitler geleceğiz.' 'Piramitlere adımızı yazacağız.' diyorlar." ifadesini kullandı.

Libya Hükümeti'ne öfke kustu

Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Trablus ve Misrata kentlerindeki meşru Libya hükümetini ve onlara bağlı güçleri "aşırıcı tekfirci ve terörist topluluk" olarak nitelendirdi.

'Mısır'daki piramitlere adınızı yazmak istiyorsunuz'

"Mesajlarınız Mısır'a ulaştı, piramitlere, Sina'ya ve Kahire'ye ulaşmak istiyorsunuz. Mısır'daki piramitlere adınızı yazmak istiyorsunuz." diyen Mismari, şunları kaydetti:

"Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a bağlı güçler 'Mısır'ın güvenliğine saygılıyız.' diyorlar. Her gün, 'Sina geleceğiz, piramitler geleceğiz.' 'Piramitlere adımızı yazacağız.' diyorlar."

Sosyal medyada alay konusu oldu

Açıklamalarında kullandığı tartışmalı ifadeler dolayısıyla tanınan Mismari'nin bu sözleri de sosyal medyada alay konusu oldu.

Mismari'nin sözlerini espri malzemesi yapan sosyal medya kullanıcıları, Kahire'nin batısındaki Giza piramitlerinin fotoğrafları üzerine "Öfke Volkanı" ve Libya kentlerinin adlarını yazdı.

Kaynak: AA

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Yorumlar

orhan inan

İNŞALLAH O DA OLACAK.MISIR HALKI MÜSLÜMAN VE İSTEMEDİĞİ BİR DARBECİ TARAFINDAN YÖNETİLİYOR..ELBET BU İŞGALCİ MISIRIN BAŞINA BELA OLMAKTAN ÇIKARILACAK.İŞTE O ZAMAN DENİLEN HEDEFE VARILMIŞ OLACAKTIR..
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