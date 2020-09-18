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Aktüel Libya'da darbeci Hafter, petrole uyguladığı blokajı kaldırdığını duyurdu
Aktüel

Libya'da darbeci Hafter, petrole uyguladığı blokajı kaldırdığını duyurdu

Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter: - ""(Petrol) Gelirlerinin adil dağıtımını garanti edecek gerekli tüm şartlar ve önlemler uygulanarak, petrol üretim ve ihracatı başlatılmıştır" - Libya Merkez Bankası: "Petrol gelirlerinin dağıtılması anlaşmasıyla bir bağlantımız yok"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 18:24:24 -
Libya'da darbeci Hafter, petrole uyguladığı blokajı kaldırdığını duyurdu

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 8 aydır kapalı tuttuğu petrol tesislerini yeniden açtığını duyurdu.

Darbeci Hafter, televizyondan canlı yayımlanan konuşmasında, "(Petrol) Gelirlerinin adil dağıtımını garanti edecek gerekli tüm şartlar ve önlemler uygulanarak, petrol üretim ve ihracatı başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Petrol blokajının, "gelirlerin terörizmin desteklenmesinde kullanılmayacağının garanti edilmesi şartıyla" kaldırıldığını ileri süren darbeci Hafter, bu kararı "Libya halkının yaşam şartlarındaki kötüleşmeden dolayı aldığını" söyledi.

- "Petrol gelirlerinin dağıtılması anlaşmasıyla bir bağlantımız yok"

Öte yandan Libya Merkez Bankası, ülkenin petrol gelirlerinin dağıtılmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmayla hiçbir bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz saatlerde bankanın ve müdürünün adını petrol gelirlerinin dağıtımıyla ilgili anlaşmalara dahil eden beyan ve açıklamaları takip ettik. Libya Merkez Bankası olarak kurumun ve müdürünün isminin bu konuya karıştırılmasını reddediyoruz." denildi.

Açıklamada, "Banka, yasal kurallara uygun olarak sorumlu bir şekilde çalışan, kendisini siyasi ihtilaflardan uzak tutan, şeffaf, tarafsız ve egemen bir kurumdur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Petrol üretimi ve ihracatının derhal başlaması talebinin yenilendiği açıklamada, petrol tesislerinin kapalı tutulmasından doğacak olumsuzluklar konusunda uyarıda bulunuldu.

- Hafter'in petrol blokajı

Ekonomisinin tamamına yakını petrole dayalı olan Libya'da, hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'i Hafter milislerinin kontrolündeki doğu bölgelerinde bulunuyor.

Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümetine karşı petrolü koz olarak kullanarak, hükümete giden gelirleri kesmek için kontrol ettiği bölgelerdeki petrol sahaları ve tesislerini ocak ayı ortasında kapattı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu verilerine göre, Hafter'in petrol üretim ve ihracatını illegal yollarla engellemesi nedeniyle, ülke ekonomisinin 8 aylık maddi kaybı 10 milyar doları buldu.




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