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Yaşam Herkesin ilgi odağı oldu! Yaramaz sincap tatile çıktı
Yaşam

Herkesin ilgi odağı oldu! Yaramaz sincap tatile çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adana Pozantı'da yaralı halde bulduğu sincap yavrusunu tedavi ettiren Ramazan Gül, hayvanı Mersin Kızkalesi gezisine de yanında götürdü.

Mersin Kızkalesi’nde  tatilin yıldızı yaramaz bir sincap oldu. Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Ramazan Gül, yaylada arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken yerde sincap yavrularını gördü. Bu sırada yavrulardan birini kedi kaptı, diğerini ise Gül koruma altına aldı. Bacağı kırık hayvanı veterinere götüren Gül, tedavisini yaptırıp bakmaya başladı. Yaklaşık bir aydır baktığı sincap, Gül ve arkadaşlarına da alıştı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi'ne gezmeye gelen gençler, hayvanı araçta bırakmadı. Yanlarına aldıkları sincap gençlerin üzerinde tatil gibi bir gezintiye çıktı. Görenler hayvanı severken o anlar görüntülere yansıdı.

 

Arkadaşlarıyla yaylada yürüyüş esnasında yuvadan düşen sincap bulduklarını belirten Ramazan Gül, "Bir tane daha yavrusu vardı, kedi kaptı onu. Kedi kapınca biz de diğerini kedi yemesin diye aldık. Böyle biraz büyüttük. Şu an zaten bıraksam da bir yere gitmiyor" dedi.

 

“Sıcaktan bunalmasın diye yanımızda”

Mersin'e gezmeye geldiklerini anlatan Gül, "Gelince de hayvanı arabada bırakmadık. Hayvan sıcaktan bunalmasın diye yanımda gezdiriyorum. Nereye gidersem benimle beraber geliyor, benimle beraber yiyor. Beraber türkü söylüyoruz, eğleniyoruz, keyfimize bakıyoruz. Büyüyünce geri doğal hayatına bırakacağız. Şu anlık yabani hayvanlardan korumak için benim yanımda. Daha bu bir aylık, şuraya bıraksam ölür. Üstümden de başka bir yere inmiyor" ifadelerini kullandı.

 

Sincabı görenlerin fotoğraf çektirmek istediğine de değinen Gül, genellikle bu hayvanların kırsal alanlarda ortaya çıktığını, birçok kişinin görmemesinin normal olduğunu söyledi.

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