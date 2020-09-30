Libya'da barışa ilk büyük adım

Türkiye’nin desteklediği Libya yönetimi ile Hafter yanlısı Tobruk Meclisi (TM) arasındaki barış görüşmelerinde yarın ilk büyük adım atılacak... Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid El-Mişri, Libya krizindeki siyasi tarafların bir araya geldiği diyalog görüşmelerinde varılan “ön uzlaşının” yarın Fas’ta imzalanacağını açıkladı. Libya’nın yerel Febrayer kanalına konuşan Mişri, “Fas’ta toplanan taraflar arasında, devlet kurumlarındaki yönetici pozisyonların belirlenmesindeki şartlar ve standartlar ile ilgili bir ön uzlaşıya varıldı ve uzlaşının imzalanması için perşembe günü (yarın) Fas’ta toplantı yapılacak” dedi.



Ülkedeki bölünmeyi sonlandırmayı, devletin bölünen kurumlarını birleştirmeyi ve askeri darbe projesini bitirmeyi sağlayacak herhangi bir diyalog davetine DYK’nin icabet edeceğini aktaran Mişri, devam eden diyalog görüşmeleri kapsamında üç sürecin ele alındığı bilgisini paylaştı. Mişri, “Anayasaya ilişkin bir süreç var. Yürütme otoritesine ilişkin bir süreç var, ancak bu süreç ertelendi. Bir de yönetici pozisyonların belirlenmesine ilişkin fiilen başlatmış olduğumuz bir süreç var” diye konuştu.



Bu defa gafil avlanmayacağız



Fas görüşmelerine katılımları için, “elimizi uzatarak, ancak dikkatlice gideceğiz” diyen Mişri, darbeci Hafter’in, geçmişteki siyasi süreçleri baltaladığıni belirtip şunları söyledi: “Tüm taraflar arasında hâlâ büyük bir güvensizlik ortamı var ve Gadamis’te (Libya’da bir kent) bunu tecrübe ettik. Diyalog için 4 Nisan 2019’da Gadamis’e davet edildik ancak savaş suçlusu Hafter, 14 Nisan’da Trablus’a saldırdı. Diyalog ve müzakerelere katılmamız, başka seçeneklerin farkında olmadığımız anlamına asla gelmez. Savaş suçlusu Hafter’in yaptığı yığınakları takip ediyoruz ve bu defa gafil avlanmayacağız.”



Mişri, diyalog görüşmeleri kapsamında Libya Merkez Bankasının yönetim kadrosunun belirlendiğini söyledi.



Buna göre, Merkez Bankası başkanı ve 3 yönetim kurulu üyesinin Tobruk Meclisi tarafından, başkan yardımcısı ve 4 yönetim kurulu üyesinin ise Libya Devlet konseyi tarafından belirlenmesi üzerinde anlaşmaya varıldı.



Hafter sahte para basıyor



Mişri, Hafter’in illegal faaliyet gösteren “sözde merkez bankası” için ise şu ifadeleri kullandı: “Bayda’daki paralel merkez bankası, Libya devletine yükümlülükler çıkardı ve 50 milyardan (dinardan) fazla kamu borcu oluşturdu. Kanunsuzca sahte para bastırdı. Bilinmeyen harcamaları ve yağma noktasına gelen yolsuzlukları bulunuyor.”



Türkiye olmazsa Trablus'a Rus ve Çadlı milisler girmişti



Ankara ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümete verdiği desteği savunan Mişri, “Libya Siyasi Anlaşması (2015 Suheyrat Anlaşması), Ulusal Mutabakat Hükümetine anlaşma imzalama ve silah temin etme hakkı tanımıştır. Türkiye’nin yardımları olmasaydı, Rus Wagner güçleri ve Çadlı paralı askerler Trablus’a girmek üzereydi. Libya’da istikrar ortamı sağlanana kadar bu anlaşmalara müdahale edilmesini asla kabul etmeyeceğiz” diye konuştu.



Hafter'le masaya oturmayız



Darbeci Hafter ile herhangi bir anlaşmaya varılmasını net bir dille reddeden Mişri, “Savaş suçlusu Hafter’in, siyasi veya askeri olarak, tek bir santimetrekare alan veya herhangi bir makam elde etmesini asla kabul etmeyeceğiz. Bu savaş suçlusunun yer aldığı hiçbir anlaşmayı da kabul etmeyeceğiz” dedi.