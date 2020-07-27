  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Libya'da askıya alınan uçuşlar Türkiye seferiyle yeniden başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 00:43:44 -
Libya'da askıya alınan uçuşlar Türkiye seferiyle yeniden başladı

TRABLUS (AA) - Libya havayolları şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 aydan uzun süredir ara verilen seferlere ilk Türkiye'ye yapılan uçuşla yeniden başladı.

Uluslararası Misrata Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, özel Libyan Wings Airlines şirketine ait uçağın, Sivil Havacılık Kurumu tarafından hazırlanan listeye göre ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi. İlk seferin Türkiye'ye yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ikinci uçuş için ise hükümete bağlı Afriqiyah Airways şirketine ait uçağın sefer hazırlıklarının tamamlandığı bilgisi verildi.

Söz konusu iki havayolu şirketi perşembe günü yaptıkları açıklamalarda, salgının yayılmasını önlemek için hava, deniz ve kara sınırlarının 4 aydan fazla süredir kapalı kalmasından sonra pazar günü yapılacak ilk uçuşun Türkiye'ye olacağını duyurmuştu.

Libya hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta olağanüstü hal ilan etmiş, kara ve hava sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

Libya'da son verilere göre şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı can kaybı 60'a, vaka sayısı 2 bin 669'a yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı da 553 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı