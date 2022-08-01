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Dünya Libya'da "akaryakıt" faciası
Dünya

Libya'da "akaryakıt" faciası

Libya'da bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 14:32:00 -
Libya'da "akaryakıt" faciası

Libya'nın Bint Baya bölgesinde sabahın erken saatlerinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı. Meydana gelen patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Sağlık Bakanlığı'na yaralıların durumunu takip etme ve yararlıları hastaneye sevk etmek için helikopter gönderme talimatı verdi.

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