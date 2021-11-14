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Dünya Libya Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin zamanında yapılacağını açıkladı
Dünya

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin zamanında yapılacağını açıkladı

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Saih, ülkede seçimlerin zamanında yapılacağını, yasalar meclis tarafından değiştirilse bile ertelenmesi için bir yolun olmadığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 05:11:00 -
Libya Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin zamanında yapılacağını açıkladı

Saih, "Libya El-Ahrar" kanalına yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Komisyonunun, seçim sürecinin durdurulması gerektiğini içeren herhangi bir yazı teslim almadığını ifade etti.

Seçimlerin zamanında yapılacağını dile getiren Saih, yasalar meclis tarafından değiştirilse bile seçimlerin ertelenmesi için bir yolun olmadığını söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, dünkü açıklamasında, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin, seçim yasaları üzerinde uzlaşıya varılması için 3 ay ertelenmesinin muhtemel olduğunu belirtmişti.

DYK'nin seçimlerin düzenlenmesini engellemek için zora başvurmayacağını vurgulayan Mişri, seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Fransa'nın başkenti Paris'te cuma günü Fransa, Almanya ve İtalya'nın eş başkanlığında Uluslararası Libya Konferansı düzenlenmişti.

Konferansın sonuç bildirisinde, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin "özgür, kapsayıcı, şeffaf ve güvenilir" olmasının önemi vurgulanmış, seçim sürecini baltalamaya çalışanlara yaptırımlar uygulanması gerektiği üzerinde durulmuştu.

TM'den tartışmalı seçim adımları

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve DYK'den oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşı sağlayamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in mecliste oylamaya sunmadan ve Libya Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, DYK tarafından reddedilmişti.

Son olarak TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir diğer kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

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