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Dünya Libya ve İran arasında 17 yıl sonra bir ilk
Dünya

Libya ve İran arasında 17 yıl sonra bir ilk

Yeniakit Publisher
2023-07-26 01:48:00 -
Libya ve İran arasında 17 yıl sonra bir ilk

Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, Libya’dan İran’a 17 yılın ardından Dışişleri Bakanlığı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Libya’dan İran’a 17 yıl aranın ardından Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş tarafından yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın İran’ın başkenti Tahran’da “ikili ilişkiler ve bölgesel konuları" görüştükleri duyuruldu. Açıklamada, görüşmede İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıların kınandığı belirtilirken, bu konuda İslam ülkelerinin birlik ve dayanışma içinde olmalarının önemine dikkat çekildi.

İran ve Libya arasında birçok alanda anlaşma imzalandı

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Libya ile ekonomi, ticaret, teknoloji ve kültürel alanlarda işbirliği anlaşmaları imzaladık. Libya’da güvenlik ve istilaların sağlanmasından memnunuz. İki ülke arasında ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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