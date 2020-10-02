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Aktüel Libya, Ürdün, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Libya, Ürdün, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 20:09:04 -
Libya, Ürdün, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 570, Ürdün'de 79, Kuveyt'te 615, Katar'da 215 oldu.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 509 yeni vaka tespit edildiği ve 440 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 570'e, vaka sayısının 35 bin 717'ye, iyileşen hasta sayısının da 20 bin 334'e çıktığı aktarıldı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha vefat ettiği, 549 yeni vaka tespit edildiği, 177 kişinin ise hastalığı atlattığı belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybı 79'a, vaka sayısı 13 bin 650'ye ve sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 934'e ulaştı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin vefat ettiğini ve 411 kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede toplam can kaybının 615'e, vaka sayısının 106 bin 87'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 701 artarak 97 bin 898 olduğu ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise salgında bir kişinin daha hayatını kaybettiği, 205 yeni vakaya rastlandığı, 197 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 215'e, vaka sayısının 126 bin 164'e, iyileşen hasta sayısının ise 123 bin 108'e yükseldiği aktarıldı.

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