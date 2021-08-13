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Dünya Libya seçimleri öncesi apar topar Türkiye'ye geldi!
Dünya

Libya seçimleri öncesi apar topar Türkiye'ye geldi!

ABD’nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 19:41:00 -
Libya seçimleri öncesi apar topar Türkiye'ye geldi!

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Norland'ın 12-13 Ağustos tarihlerini kapsayan ziyareti, Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak başkanlık ve parlamento seçimlerine "ABD'nin verdiği desteği artırmak üzere üst düzey Türk yetkililerle verimli istişarelerde bulunmak üzere" gerçekleşti.

Ziyaretin, seçimler için gerekli olan anayasal temelin ve hukuki altyapının oluşturulmasının aciliyetine odaklandığı kaydedildi.

ABD'nin, "Libya halkının liderlerini, dış baskı olmaksızın şeffaf ve demokratik bir süreç yoluyla seçme hakkını desteklediğine" vurgu yapılan açıklamada, "kilit isimlere, bu kritik aşamada tüm Libyalılar hakkında en iyi olanı yapmak için etkilerini kullanma" çağrısı yapıldı.

Darbeci Hafter'i ve Mısır'ı da ziyaret etmişti

Norland, Ankara ziyareti öncesi, 10-11 Ağustos'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etmiş ve Mısırlı yetkililerin yanı sıra Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'le bir araya gelmişti.

Kritik konularda uzlaşı sağlanamadı

Libyalı taraflar, ülkede yıl sonunda yapılmasına karar verilen seçimlere az bir süre kalmışken, başkanlık adaylığı kriterleri gibi konularda seçimlerin hukuki altyapısına ilişkin henüz uzlaşı sağlayamadı.

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