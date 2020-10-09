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Aktüel Libya Savunma Bakanlığı, Hafter milislerinin saldırısına karşı uyardı
Aktüel

Libya Savunma Bakanlığı, Hafter milislerinin saldırısına karşı uyardı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 00:07:29 -
Libya Savunma Bakanlığı, Hafter milislerinin saldırısına karşı uyardı

TRABLUS (AA) - Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üst düzeyde hazırlık yapılmasını isteyerek uyarıda bulundu.

Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği mesajda Hafter milislerinin saldırısına yönelik uyardı.

Nemruş, alınan bilgiye göre Hafter milislerinin Beni Velid, Giryan ve Terhune bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanı, bölge komutanlıkları ve Batı Bölgesi Ortak Operasyon Dairesini hazırlıklı olmaları konusunda uyaran Nemruş, komutanlardan Hafter milislerinin saldırılarını büyük bir dikkatle ve özenle püskürtmelerini istedi.

- Nemruş: "Sirte ve Cufra'dan vazgeçmeyeceğiz"

Öte yandan, Bakan Nemruş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya ordu güçlerinin, 21 Ağustos'ta ilan edilen ve "uluslararası toplum tarafından desteklenen ateşkese bağlı olduğunu, ancak Hafter milislerinin devam eden ihlalleri karşısında da karşılık vermeye hazır olduklarını" kaydetti.

Nemruş, şöyle devam etti:

"Libya ordusu, devam eden siyasi süreci ateşkese bağlı kalarak desteklemektedir. Çünkü biz, sivil, demokratik bir devlet inşasını ve siyasi süreci desteklemeyi arzuluyoruz. Sirte, Cufra ve Libya'nın tek bir karış toprağından da vazgeçmeyeceğiz. Şu anda uluslararası toplum tarafından desteklenen bir ateşkes var, ancak savaş suçlusu Hafter bunu defalarca ihlal etti."

Libyalı bakan ayrıca, "satırları arasında savaş suçlusu Hafter'e ait izler taşıyan herhangi bir çözüm anlaşmasını reddedeceklerini" ve "Hafter'den ve Libyalıların canına ve malına kasteden herkesten hesap soracaklarını" vurguladı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ancak Hafter milisleri karara rağmen zaman zaman ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdü.

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