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Dünya

Libya ordusundan stratejik hamle! Harekete geçildi

Libya ordusu, darbeci Hafter'e bağlı milislerin işgalinde olan Vatiyye Askeri Üssü'nü kurtarmak için operasyon başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:02:00 - 2020-05-05 13:06:13
Libya ordusundan stratejik hamle! Harekete geçildi

Libya hükümeti içinde, isminin gizli kalmasını isteyen bir kaynağın AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, ordu ülkenin batısındaki Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter milislerinden temizlemek için operasyon düzenliyor.

Ordunun kara birlikleri ağır top atışıyla üssün çevresindeki yolu açtı. Üsse yakın bölgede çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak, ordunun son dönemde üssün çevresinde gerçekleştirdiği yoğun hava harekatı nedeniyle içerideki milislerin çoğunun kaçtığını, bu nedenle üssün tamamını kontrol altına almanın kolay olacağını dile getirdi.

Vatiyye Askeri Üssü'nün önemi

Başkent Trablus'un yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye Askeri Üssü, Hafter milisleri tarafından başkente yönelik hava saldırılarında yoğun biçimde kullanılmıştı.

Stratejik önem taşıyor

Libya ordusu, 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu'nda üssün bir kısmını ele geçirmiş ancak daha sonra çekilmek zorunda kalmıştı. Libya hükümeti güçleri, 13 Nisan'da üssün çevresinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle de stratejik önem taşıyor.

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Yorumlar

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