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Dünya

Libya Ordusu Vatiyye Hava Üssü’ne 24 hava operasyonu düzenledi

Libya Ordusu hava unsurları, Vatiyye Hava Üssü’ne bugün 24 hava operasyonu düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 09:07:00 -
Libya Ordusu Vatiyye Hava Üssü’ne 24 hava operasyonu düzenledi

Libya Ordusu hava unsurları, başkent Trablus’un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü’ne bugün 24 hava operasyonu düzenledi.

Yazılı bir açıklama yapan Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, dün sabahtan itibaren Vatiyye Hava Üssü’ne düzenlenen 24 hava operasyonunda 2 Grad aracı ile çeşitli silahlar ve mühimmat araçlarının imha edildiğini duyurdu.

Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Üssü'nü ele geçirmek için dün sabah operasyon başlatmıştı.

Libya hükümetine bağlı Öfke Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, dün akşam saatlerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, üssün etrafının tamamen kuşatıldığını ve faaliyet yapılamaz hale getirildiğini duyurmuştu.

 

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