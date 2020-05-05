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Libya ordusu, stratejik Vatiyye Üssü'nü koruyan sözde komutanı öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:38:00 -
Libya ordusu, stratejik Vatiyye Üssü'nü koruyan sözde komutanı öldürdü

ANKARA (AA) - Libya ordusu, stratejik Vatiyye Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için düzenlediği operasyonda, üssü korumakla görevli sözde komutan Usame Emsik'i öldürdü.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu birlikleri, Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için başlattıkları operasyonda, 10 silahlı aracı etkisiz hale getirdi, bir tanesini ise ele geçirdi.

Açıklamada, Vatiyye Askeri Üssü'nü korumakla görevli Hafter milislerinin komutanı Usame Emsik'in öldürüldüğü belirtildi.

Libya ordusu, ülkenin batısındaki en stratejik nokta olan Vatiyye Askeri Üssü'nü, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarmak için sabah saatlerinde operasyon başlatmıştı.

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