  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başakşehir’de açılış perşembe günü

Türkiye avantajlı durumda

Petrolde yükseliş 5 haftadır sürüyor

KYK haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi
için kalan
Dünya

Libya ordusu Rus yapımı Krasukha'yı vurarak imha etti

Libya ordusu hava unsurları, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nden kaçan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisleri hedef aldı. Libya ordusu hava unsurları ayrıca Rus yapımı Krasukha Elektronik Harp Sistemini de vurarak kullanılamaz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:57:00 -

Yerel medyadaki haberlere göre, Libya'nın Tunus sınırında yer alan Tici bölgesindeki 53'üncü askeri kampın yakınlarına düzenlenen hava harekatında Hafter milislerine ait 2 askeri araç vurularak kullanılamaz hale getirildi.

Libya ordusu hava unsurları ayrıca Rus yapımı Krasukha Elektronik Harp Sistemini de vurarak kullanılamaz hala getirdi. Krasukha'nın vurulma anına ilişkin görüntüler sosyal medyaya da yansıdı. Söz konusu sistemin vurulduğu bölgeye ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Ne olmuştu?

Libya ordusu bu sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağlamıştı. Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkentin çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

NATO'dan darbeci Hafter'i şok eden açıklama: Türkiye'nin politikası meşru
NATO'dan darbeci Hafter'i şok eden açıklama: Türkiye'nin politikası meşru

Dünya

NATO'dan darbeci Hafter'i şok eden açıklama: Türkiye'nin politikası meşru

BM duyurdu: Hafter'e destek için Libya'ya Batılı paralı askerler gönderdiler
BM duyurdu: Hafter'e destek için Libya'ya Batılı paralı askerler gönderdiler

Dünya

BM duyurdu: Hafter'e destek için Libya'ya Batılı paralı askerler gönderdiler

O ülkeleri de karıştırmaya çalıştı ama... BAE'nin kirli planları tutmadı
O ülkeleri de karıştırmaya çalıştı ama... BAE'nin kirli planları tutmadı

Dünya

O ülkeleri de karıştırmaya çalıştı ama... BAE'nin kirli planları tutmadı

BAE'nin gizli Hafter planı ortaya çıktı! 6 helikopter ve 2 botla baskın düzenleyeceklerdi
BAE'nin gizli Hafter planı ortaya çıktı! 6 helikopter ve 2 botla baskın düzenleyeceklerdi

Dünya

BAE'nin gizli Hafter planı ortaya çıktı! 6 helikopter ve 2 botla baskın düzenleyeceklerdi

Çarpıcı açıklama: Hafter ya öldürülmeli ya da...
Çarpıcı açıklama: Hafter ya öldürülmeli ya da...

Dünya

Çarpıcı açıklama: Hafter ya öldürülmeli ya da...

ABD'den darbeci Hafter'e açık uyarı: Eğer müzakereye izin vermezse...
ABD'den darbeci Hafter'e açık uyarı: Eğer müzakereye izin vermezse...

Dünya

ABD'den darbeci Hafter'e açık uyarı: Eğer müzakereye izin vermezse...

Detaylar ortaya çıktı: BAE izini kaybettirmek için bakın ne yaptı
Detaylar ortaya çıktı: BAE izini kaybettirmek için bakın ne yaptı

Dünya

Detaylar ortaya çıktı: BAE izini kaybettirmek için bakın ne yaptı

BAE darbeci Hafter'e temin etmişti: Rus yapımı Pantsir ele geçirildi
BAE darbeci Hafter'e temin etmişti: Rus yapımı Pantsir ele geçirildi

Dünya

BAE darbeci Hafter'e temin etmişti: Rus yapımı Pantsir ele geçirildi

Serrac'dan
Serrac'dan "operasyonlara devam" mesajı

Dünya

Serrac'dan "operasyonlara devam" mesajı

Libya'dan komşusu Sudan'a tepki: Çocuklarınız BAE'nin hayalleri uğruna çöllerde ölüyor
Libya'dan komşusu Sudan'a tepki: Çocuklarınız BAE'nin hayalleri uğruna çöllerde ölüyor

Dünya

Libya'dan komşusu Sudan'a tepki: Çocuklarınız BAE'nin hayalleri uğruna çöllerde ölüyor

Libya hükümetinin Vatiyye Üssü'nü Hafter milislerinden geri alması dünya basınına damga vurdu
Libya hükümetinin Vatiyye Üssü'nü Hafter milislerinden geri alması dünya basınına damga vurdu

Gündem

Libya hükümetinin Vatiyye Üssü'nü Hafter milislerinden geri alması dünya basınına damga vurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kadri

Cihat paşaya görevden el çektirildiğinden beri hafter e darbe üstüne darbe. Vay beeee...
  • Yanıtla
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı