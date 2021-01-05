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Dünya Libya ordusu Hafter milislerinin saldırısını geri püskürttü
Dünya

Libya ordusu Hafter milislerinin saldırısını geri püskürttü

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin, Sebha kentindeki askeri karargaha düzenlediği saldırıyı püskürttüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 00:11:00 -
Libya ordusu Hafter milislerinin saldırısını geri püskürttü

Başkent Trablus'un yaklaşık 750 kilometre güneyindeki Sebha kentinde konuşlu 6. Tugay Komutanı General Ahmed el-Atayibi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hafter milisleri Sebha'daki karargahımızda bize saldırdı. Ancak saldırıyı püskürterek bazı hafif silahlarını ele geçirdik ve saflarındaki kandırılmış 2 Libyalı genci de yakaladık." dedi.

Hafter milisleri arasında Sudan'dan getirilen "Cancavid" adlı paralı milislerin de bulunduğunu aktaran Atayibi, saldırganların Merkez Bankasının kentteki ofisini ele geçirmek için Sebha'nın 35 kilometre kuzeyindeki Tamanint ve 365 kilometre kuzeydoğusundaki Cufra kentlerinden geldiğini belirtti.

Atayibi, dün akşam da Libya ordusuna bağlı 6. Tugay ile Hafter milisleri arasında silahlı çatışmalar yaşandığını ve tugaydan bir kişinin yaralandığını sözlerine ekledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkedeki krize çözüm bulmak için BM öncülüğünde siyasi, askeri ve ekonomik alanda yürütülen görüşmeler sürerken, Hafter ise elinde tuttuğu ülkenin doğusundaki bölgelere paralı asker ve silah sevkiyatına devam ediyor.

Yaklaşık 130 bin nüfusa sahip Sebha, Libya'nın güneyindeki Fizan bölgesinde yer alan en büyük kent durumunda.

 

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