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Dünya

Libya Ordusu Genel Komutanlığı sözcüsü Tümgeneral Ahmed Al-Mismari'den skandal açıklama: Eğer Türkler başarırsa Libya böyle olacak

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın, geçen hafta Libya’ya ziyaretini kaldıramayan, Libya Ulusal Ordusu'nun başkomutanı darbeci Hafter’e bağlı Libya Ordusu Genel Komutanlığı sözcüsü Tümgeneral Ahmed Al-Mismari, “Türklerin başarılı olması halinde Libya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gibi olacak' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 11:07:00 - 2020-07-09 11:10:13
Libya Ordusu Genel Komutanlığı sözcüsü Tümgeneral Ahmed Al-Mismari'den skandal açıklama: Eğer Türkler başarırsa Libya böyle olacak

Libya Ulusal Ordusu'nun başkomutanı darbeci Hafter'e bağlı Libya Ordusu Genel Komutanlığı sözcüsü Tümgeneral Ahmed Al-Mismari skandal açıklamalara yer vererek, “Türklerin başarılı olması halinde Libya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gibi olacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın, geçen hafta Libya'nın başkenti Trablus'a yaptığı ziyaret darbeci Hafter yönetimini bozguna uğrattı.

Hafter'e bağlı Libya Ordusu Genel Komutanlığı sözcüsü Tümgeneral Ahmed Al-Mismari, Türkiye'nin BM tarafından tanınan Serrac Başbakanlığındaki Libya Mutabakat Hükümeti'ne destek vermesinden rahatsız olduğunu açıkladı.

Türkiye'ye karşı ağır suçlama ve eleştirilerde bulunan Mismari, Libya Merkez Bankası'na giren her doların Ankara'ya gittiğini ve milyarlarca Libya parasının çeşitli şekillerde yağmalandığını ve Ankara'ya kaçırıldığını ileri sürdü.

Bakan Akar'ın ziyaretini kaldıramadılar

“Bu bağlamda sessizliğe devam edersek, Libya egemenliğini Ankara'ya devredecek” diyen Mismari; Türk Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın, Trablus'a yaptığı ziyarete de ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın, askerlerine ve subaylarına Libya'daki Osmanlı mirası ve Türk tarihi hakkında konuştuğunu belirten Libya Ordusu Genel Komutanlığı sözcüsü Tümgeneral Mismari, Türklerin başarılı olması halinde sonsuza kadar Libya'da kalacağını vurgulayarak, “Libya, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gibi olacak" suçlamasında bulundu.

Tümgeneral Ahmed Al-Mismari, Libya Ulusal Hükümetine bağlı Ulusal Petrol Şirketi başkanı Mustafa Sanallah'ın, Sidra petrol limanının havaalanı yabancı paralı askerler ve Rus Wagner'in koruduğu suçlamasına da tepki göstererek, "Yabancı bir asker ya da birey bu tesislere nasıl girebilir?" dedi.

Kaynak: arabic.rt

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Yorumlar

Milletin iradesi

Ha sen batının menfaatleri doğrultusunda çiğnediği ülke olup; piç olmak istiyorsun, haşhaşi münafığı hiçmi batının demokrasi diye götürdüğü nifaktan en yakınındaki Mısır, Suriye, Irak, Afganistan ve filistinden örnek almadın.
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neleroluyordünyada

libyalı insanlar libyanın dünyadaki paraları nerelerde Libya Yatırım Birimi'ne ait bir belgenin sızdırılmasıyla, Libya devletine ait 53 milyar dolar değerinde malvarlığının yeri tespit edilmişti.Bu belgeye göre, bu para İngiliz, Amerikan, Fransız ve Japon bankalarında bulunuyor.başka söze gerek yok ülke bölünsün paralar bize kalsın avrupamahkemlerine dava acsın tanınmış libya hükümeti
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