  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Libya ordusu başkent Trablus'un idari sınırlarında kontrolü sağladığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:29:35 -
Libya ordusu başkent Trablus'un idari sınırlarında kontrolü sağladığını duyurdu

ANKARA (AA) - Libya ordusu, başkent Trablus'un il idari sınırlarının tamamında kontrolü sağladığını açıkladı.

Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı görüntülü paylaşımda, telsizden ordu birliklerine anons yaparak, "Trablus il idari sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını" duyurdu.

Libya makamlarından konuya ilişkin detay paylaşılmadı.

Dün başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'ndan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, bu sabah da başkentin güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin tamamında kontrolü sağladığını, Kasr bin Gaşir ve Suk el-Hamis'i de milislerden aldıklarını açıklamıştı.

Libya ordusunun başkentin güneyinde Hafter milislerinin konuşlandığı noktalara yönelik ilerleyişi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı