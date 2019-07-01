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Libya Milli Ordusu'ndan flaş uyarı: Saldırı hazırlığındayız, askeri mevzilerden uzak durun

Libya Milli Ordusu, saldırı hazırlığında olduklarını belirterek, sivillere "Askeri mevzilerden uzak durun" uyarısında bulundu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:08
Libya Milli Ordusu'ndan flaş uyarı: Saldırı hazırlığındayız, askeri mevzilerden uzak durun

Libya Milli Ordusu, sivillere, yoğun saldırı düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, “Askeri mevzilerinden uzak durun” uyarısında bulundu.

Libya Ordusundan Albay Muhammed Menfur başkent Trablus’ta yoğun hava saldırısı düzenleneceği için sivillere, “Milis kamplarından ve askeri mevzilerinden uzak durun” çağrısı yaptı.

"Mecbur bırakıldık"

Menfur, ”Başkent Trablus’u Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolü altından geri almak için böyle bir operasyonu başlatmaya mecbur bırakıldık” ifadelerini kullandı.

Libya Milli Ordusu, Hafter’e bağlı milisler tarafından dün alıkonulan 6 Türkün bugün serbest bırakıldığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:08
  1. Libya Milli Ordusu
  2. Libya Ordusundan Albay Muhammed Menfur
  3. Hafter’e bağlı milisler

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