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Dünya Libya Merkez Bankası'nın birleştirilmesi için görüşmeler yapıldı
Dünya

Libya Merkez Bankası'nın birleştirilmesi için görüşmeler yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-05 06:44:00 -
Libya Merkez Bankası'nın birleştirilmesi için görüşmeler yapıldı

Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir, Mısır ve Fransa'nın Trablus'taki büyükelçileriyle Merkez Bankası'nın birleştirilmesi konusunu görüştü.

Libya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Kebir'in ve Mısır'ın Trablus Büyükelçisi Mustafa Tamir ve Fransa'nın Trablus Büyükelçisi Mostafa Mihraje ile başkentte iki ayrı toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

Mısır Büyükelçisi Tamir ile görüşmede, şeffaflık ve açıklığın güçlendirilmesi, ekonomik süreçte, şeffaflığın arttırılması ve uluslararası toplumun Libya hükümet harcamalarını kontrol etmesi için en uygun mekanizmaya olan ilgisiyle ilgili uluslararası çalışma grubuyla işbirliğinin devam etmesine dair konuları ele alındı.

Mısır Büyükelçisiyle ayrıca Libya Merkez Bankası'nın birleştirilmesi süreci ve Mısırlı şirketlerin Libya'da yeniden çalışmalarına dönmesi için kolaylıklar sağlanması konuları görüşüldü.

Öte yandan Fransa'nın Trablus Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Mihraje ile Kebir'in Libya'daki ekonomik ve mali durumu gözden geçirdikleri kaydedildi.

Ayrıca görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve Merkez Bankası'nın birleştirilmesine ilişkin konuların masaya yatırıldığı ifade edildi.
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Libya'da yaşanan siyasi ve askeri krizden dolayı 2014 yılından bu yana Merkez Bankası biri Trablus'ta diğeri ülkenin doğusundaki Bingazi'de olmak üzere ikiye bölünmüş durumda.

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Yorumlar

ramses

aynen Fransa boyunduruğu ne kadar kötü mali sistemi kuracak eleman yok ;ezik faransızdan yardım al olmadı .
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