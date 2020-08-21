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Aktüel Libya krizindeki taraflar karşılıklı ateşkes çağrısında bulundu
Aktüel

Libya krizindeki taraflar karşılıklı ateşkes çağrısında bulundu

Hafter'in siyasi müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de bütün taraflardan ülkenin tüm bölgelerindeki çatışma ve operasyonlara derhal son vermelerini istedi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:46:12 -
Libya krizindeki taraflar karşılıklı ateşkes çağrısında bulundu

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulundu.

TM'den yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, bütün taraflardan ülkenin tüm bölgelerindeki çatışma ve operasyonlara derhal son vermelerini istedi.

Sağlanacak ateşkesin "Sirte'yi yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapacak bir şehir haline getireceği" aktarılan açıklamada, temel uzlaşma aşaması olarak devlet kurumlarını birleştirmenin başlangıcını temsilen farklı bölgelerden bir polis gücü kurulması ve Sirte'de güvenliğin sağlanması önerisinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Libya'daki tüm taraflar, geçmişi bir kenara bırakmaya, Anayasa'ya uygun bir seçim süreci ile devleti yeniden inşa etmeye ve ülkede istikrarı sağlamak için kapsamlı bir uzlaşı hamlesi başlatmaya davet edildi.

Libya Başbakanı Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı vermişti.



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