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Dünya Libya ile Mısır arasında 8 yıl sonra önemli anlaşma!
Dünya

Libya ile Mısır arasında 8 yıl sonra önemli anlaşma!

Libya ile Mısır arasında yaklaşık 8 yıl sonra ortak konsolosluk komitesi çalışmaları başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 16:50:00 -
Libya ile Mısır arasında 8 yıl sonra önemli anlaşma!

Libya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 8 yıllık aradan sonra Mısır ile ortak konsolosluk komitesinin çalışmalarına yeniden başladığını ilan etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya-Mısır ortak konsolosluk komitesinin, 13. oturumunu salı ve çarşamba günleri Kahire'de gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, oturumda, iki ülke vatandaşlarının vize işlemelerinin kolaylaştırılması, giriş prosedürlerinin sadeleştirilmesi ve giriş ücretlerinin kaldırılması konularının görüşüldüğü belirtildi. 

Mısırlı yetkililer, 22 Nisan'da Libyalı mevkidaşları ile başkent Trablus ve Bingazi'deki diplomatik misyonlarını mümkün olan en kısa sürede yeniden açma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

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