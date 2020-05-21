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Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Hükümetin hedefi tüm ülkede kontrolü sağlamak"

Yeniakit Publisher
2020-05-21 20:10:05 -
Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Hükümetin hedefi tüm ülkede kontrolü sağlamak"

ANKARA (AA) - Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kahlavi, "hükümetin hedefinin tüm ülkede kontrolü sağlamak olduğunu" belirtti.

Kahlavi, Libya Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Libya hükümetinin hedefi, tüm ülkede kontrolü sağlamaktır. Bu hedefe Libya'da sivil ve demokratik devlete inananlarla sağlıklı bir siyasi sürecin yürütülmesine ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

Son dönemde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce de ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü milislerin işgalinden kurtarmıştı. Libya hükümeti son 72 saatte üç beldeyi daha Hafter milislerinden geri almıştı.

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