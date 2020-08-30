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Dünya Libya Başbakanı Serrac'dan kritik karar!
Dünya

Libya Başbakanı Serrac'dan kritik karar!

Libya Başbakanı Serrac'ın kararıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde önemli atamalar gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 00:28:00 - 2020-08-30 00:33:53
Libya Başbakanı Serrac'dan kritik karar!

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın başbakanlık ofisinden yeni bir açıklama yapıldı.

Kabine revizyonuna gideceğini açıklayan Libya Başbakanı Serrac'ın kararıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde kritik atamalar yaptı.

Orta Askeri Bölge Komutanı vazifesinde bulunan General Muhammed Ali Ahmed el-Haddad Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.

Savunma Bakanlığı'na ise savunma bakan yardımcılığı yapan Albay Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş Savunma Bakanlığı'na atandı.

Libya Başbakanı Fayiz Serrac, Trablus'ta gerçekleşen eylemlerin ardından 24 Ağustos'ta kabine değişikliği yapacağını açıklamıştı.

Öte yandan darbe girişiminde bulunulan Başbakan Fayiz Serrac'ın evi bir grup protestocular tarafından sarılmış ve eve girilmeye çalışılmıştı.

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