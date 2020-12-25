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Dünya Libya Başbakanı Serrac'dan hesap sorun çağrısı
Dünya

Libya Başbakanı Serrac'dan hesap sorun çağrısı

Libya'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülke topraklarının tek elden savunulması gerektiğini ve barış sürecini reddenlerden hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 00:34:00 -
Libya Başbakanı Serrac'dan hesap sorun çağrısı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya’nın bağımsızlığının 69’uncu yıldönümü dolayısıyla televizyondan halka sesleniş konuşması yaptı.

Gelecek yıl 24 Aralık’ta bütün Libya topraklarında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılması fikrini desteklediklerinin altını çizen Serrac, seçimlerin başarılı olması için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunundan seçimlerin gerçekleşmesi için teknik destek istediklerini dile getiren Serrac, "Ülke tek merkezden yönetilmelidir. Uluslararası toplumu barış sürecini reddedenlerden hesap sormaya çağırıyoruz." dedi.

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