Libya Başbakanı Serrac'dan BMGK'ya Hafter çağrısı
Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada Halife Hafter'i destekleyen ülkelere seslenerek, aldıkları kararları gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) görüşmelere video konferansla katılan Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, Halife Hafter'i destekleyen ülkelerden, aldıkları kararları gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.
Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmelerinin ikinci gününde video konferans yöntemiyle açıklamalarda bulundu.
Hafter milisleriyle ilgili soruşturma istedi
Serrac, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen ülkelere, aldıkları kararları gözden geçirmeleri çağrısında bulundu. Bu ülkelerin BM nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çalışmalarını isteyen Serrac, "Hafter milislerinin Sirte kentindeki ihlalleri hakkında soruşturma açması için BM'ye çağrı yapıyoruz." şeklinde konuştu.
21 Ağustos'ta ülkede ateşkes ilan ettiklerini hatırlatan Serrac, bu ateşkesin etkili kalıcı olması için Hafter kontrolündeki Sirte ve Cufra bölgelerinin silahtan arındırılması ve yabancı paralı savaşçıların ülkeyi terk etmeleri gerektiğini kaydetti.
'BM'de reform yapılmalı'
Öte yandan Serrac, "artık dünyanın mevcut gerçeğini yansıtmayan BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılmasının zorunlu olduğunu" vurguladı.