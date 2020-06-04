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Aktüel

Libya Başbakanı Serrac: "Türkiye'nin (Libya sorununda) tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkürlerimizi ilettik"

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:33:16 -
Libya Başbakanı Serrac: "Türkiye'nin (Libya sorununda) tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkürlerimizi ilettik"
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