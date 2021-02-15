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Dünya Libya Başbakanı Serrac görevlerini devredip İtalya'ya gitti
Dünya

Libya Başbakanı Serrac görevlerini devredip İtalya'ya gitti

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, tüm görev ve yetkilerini Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik'e devrederek cerrahi operasyon geçirmek için İtalya'ya gittiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 17:31:00 -
Libya Başbakanı Serrac görevlerini devredip İtalya'ya gitti

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Roma'da bir cerrahi operasyon geçirdiği ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Serrac'ın ülkeden ayrılmadan önce tüm yetkilerini süresiz olarak devrettiği aktarılırken, uzun süre Roma'da hastanede kalabileceği kaydedildi. İtalyan medyası, Serrac'ın geçici hükümetin belirlenmesinin ardından bu kararı almasının "dikkat çekici olduğunu" belirtti.

İtalyan Nova Ajansının Libyalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Serrac'ın birkaç gündür İtalya'da bulunduğu belirtildi.

Yetkilerini başbakan yardımcısına devretti

Konuk Başbakan Serrac'ın bir hastanede ameliyat edildiği ve tedavisinin sürdüğü ifade edilen haberde, Roma'ya gelmeden önce yetkilerini bir kararnameyle Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik'e devrettiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu yetki devrinin sona ereceği tarihin kararnamede belirtilmediğine dikkat çekilen haberde, Serrac'ın uzun süre Roma'da hastanede kalabileceği kaydedildi.

Zamanı manidar

Haberde, Serrac'ın süresi belirsiz şekilde yetkilerini devredip, operasyon geçirmesinin, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde şubat ayı başında İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylamasıyla geçici yönetimin belirlenmesinin ardından geldiğine dikkat çekildi.

Libya'ya BM gözetimindeki süreç

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki askeri ve ekonomik süreci takip ediyor. Bu bağlamda kurulan 5+5 Askeri Komitesi ateşkesin sağlanmasını, ekonomik süreç ise mali kurumların birleştirilmesini hedefliyor.

 

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