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Aktüel Libya açıklarında 76 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Libya açıklarında 76 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:54:48 -
Libya açıklarında 76 düzensiz göçmen yakalandı

TRABLUS (AA) - Libya sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'de 76 düzensiz göçmeni yakaladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aralarında dört kadın ve iki çocuğun da bulunduğu 76 düzensiz göçmenin bu gece Libya açıklarında yakalanarak ülkeye geri gönderildiğini bildirdi.

Açıklamada, bu yıl şimdiye kadar 8 binden fazla kişinin Libya'ya geri döndürüldüğü belirtildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.




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