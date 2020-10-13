  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Liberya'da vergi memurlarının "gizemli ölümü"ne ilişkin soruşturma
Aktüel

Liberya'da vergi memurlarının "gizemli ölümü"ne ilişkin soruşturma

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:44:25 -
Liberya'da vergi memurlarının "gizemli ölümü"ne ilişkin soruşturma

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Liberya'da Devlet Başkanı George Weah, başkent Monrovia'da İç Denetim Ajansı Direktörü Emmanuel Nyeswua ve 3 vergi memurunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Weah, ölümlerin arkasındaki sır perdesinin otopsinin ardından kalkacağını açıkladı.

Weah, Nyeswua ve 3 vergi memurunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Liberya Gelir İdaresinde çalışan bir memur 4 Ekim'de Monrovia'da trafik kazasında hayatını kaybetmiş, ertesi gün de bir araçta 2 vergi memurunun cesedi bulunmuştu.

Akabinde Liberya İç Denetim Ajansı Direktörü Emmanuel Nyeswua evinde ölü bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı
Yerel

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı

Adana'da bir kişinin, sokakta yakaladığı kedileri harabe bir binaya getirerek işkence yapıp öldürdüğü iddia edildi. Görüntülerin yayılması s..
‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’
Gündem

‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’

Azerbaycan'ın Ermenistan’ın küstah saldırılarına karşı kullandığı Türk sistemlerin başarısı tüm dünyada ilgi görüyor. Savunma Politikası Ana..
Bu sefer Rus S-400’leriyle kafa tuttular! ‘İstediklerimizi yerine getireceğiz’
Dünya

Bu sefer Rus S-400’leriyle kafa tuttular! ‘İstediklerimizi yerine getireceğiz’

National Interest dergisi, geçtiğimiz günlerde İran'ın Rus S-400 hava savunma sistemini edinmesi halinde Amerikan F-35 hayalet avcı uçağını ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay