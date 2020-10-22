Liberty University Online | Eğitim hayatlarını ABD’de sürdürmek isteyenler Amerika’da bulunan okullar hakkında araştırma yapıyor. ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Liberty University en tanınan okullar arasında yer alıyor. Peki, Liberty University online kayıt nasıl yapılıyor? | Liberty University online sertifika programı | Liberty University Türkiye’den öğrenci kabul ediyor mu?

Is Liberty University a real university? (Liberty University gerçek bir üniversite mi?)

Liberty University ABD'nin Virginia eyaletinde 1971 yılında kuruldu. Üniversitenin kampüsü Tennessee Lynchburg'da yer alıyor. Liberty University öğrencilerinin çoğu uzaktan eğitim alan çevrimiçi öğrencilerden oluşuyor. Kampüste eğitim görenlerden daha çok çevrimiçi öğrenci bulunuyor. Ayrıca Liberty University’de online pek çok sertifika programı bulunuyor.

Liberty University öğrenim fiyatları

Liberty University’nin öğrenim ücretleri merak ediliyor. Öğrenim fiyatları fakülte ve programlara göre farklılık gösteriyor. Üniversitenin internet sitesinden fiyatlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Liberty University Türkiye’den öğrenci kabul ediyor mu?

ABD’de üniversite nasıl okunur? | Yurt dışında üniversite eğitimi almak istiyorsanız; işin uzmanlarına danışmanız da yarar var. Ülkemizde pek çok yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan kurum bulunuyor. Söz konusu kurumlar hayallerinize, bütçenize uygun okullar hakkında sizi en doğru şekilde yönlendirecektir.