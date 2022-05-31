8.sınıf öğrencileri için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci LGS’nin ne zaman yapılacağını hangi gün gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, 2022 LGS hangi gün yapılacak?

LGS'ye kaç gün kaldı? LGS 2022 ne zaman?

LGS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 8.sınıf öğrencileri ‘LGS ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor. LGS 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Öğrenciler sınav giriş belgelerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. e-Okul Veli Bilgilendirme bölümüne tıklayın. Öğrencinin TC imlik numarası, okul numarası gibi bilgileri girmeniz gerekiyor. Bu aşamada öğrenciye ilişkin bazı kimlik bilgileri isteniyor. Sonrasında sistem açılıyor. Arzu eden veliler sisteme doğrudan e-Devlet üzerinden bağlanabiliyor.

Açılan sayfanın hemen sol kısmında LGS menüsü bulunuyor. Buradan sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz. Bu belgeyle öğrencinin sınava gireceği okul, bina, sıra gibi detaylara ulaşabilirsiniz.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

LGS kaç soru kaç dakika?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, “Birinci oturum olan saat 09.30'daki sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Salgın sürecinde iki oturum arasında çocukların çok fazla bir araya gelmemesi için rehber öğretmenleri görevlendirmiştik ama bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler” dedi.