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Eğitim LGS'ye kaç gün kaldı?
Eğitim

LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS sınavı için heyecan giderek artıyor. Haziran ayına girmemize günler kala öğrencilerde sınav telaşı da başlamış oldu. LGS 2021 için adeta gün sayan adaylar için en kritik soru "LGS'ye kaç gün kaldı?" sorusu oldu. Peki, 2021 LGS'ye kaç gün kaldı?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 00:44:00 -
LGS'ye kaç gün kaldı?

Salgın önlemleri kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler LGS kapsamındaki sınava kendi okullarında girecekler. Peki, LGS son kaç gün kaldı? 2021 LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak?

LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS sınavı için geri sayıma başlayan öğrenciler sınav tarihini de yakından takip eder oldu. LGS sayacına göre 6 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan sınava 11 gün kaldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavın 1. oturumu saat 09:30'da, 2. oturumu saat 11:30'da gerçekleşecek.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulandı.

LGS ne zaman?

LGS, 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

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