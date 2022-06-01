Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 5 Haziran Pazar günü LGS'ye girecek. Sınav öncesinde öğrencilere ne zamana kadar ders çalışmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, LGS öncesinde test çözülür mü?

LGS'ye kaç gün kala çalışma bırakılmalı? LGS'den önce ders çalışılır mı?

LGS 2022 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Uzmanlar, LGS’ye bir iki gün kala ders çalışma işinin bitirilmesi gerektiğini belirtiyor. Hatta son hafta konu tekrarı yere önceki yıllarda çıkan soruların gözden geçirilmesini öneriyor.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, merkezi sınava katılacak öğrenciler için Bakanlığın internet sitesinden "Sınav İçin Öneriler" başlıklı e-Broşür yayımlandı.

Uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan e-Broşürde, öğrencilerin süreci etkili şekilde yönetebilmeleri ve sınav kaygısıyla başa çıkabilmeleri için tavsiyeler yer aldı.

Sınav kaygısının belli bir düzeyde normal ve yaşanması gereken bir duygu olduğunun ifade edildiği broşürde, aşırı kaygının ise performansın tam olarak sergilenmesinin önünde bir engel oluşturacağı belirtildi.

Broşürde, sınav ile ilgili duyguları kontrol etmeye yönelik öneriler fiziksel, psikolojik ve akademik olmak üzere üç başlıkta sıralandı.

Sınava katılacak öğrencilere yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri, yürümek, koşmak gibi egzersiz yapmaları, uyku ve dinlenmeye özen göstermeleri önerilirken, duygularını konuşarak, yazarak ya da resmederek ifade etmelerinin kaygıyı azaltacağı vurgulandı.

Sınava hazırlanan öğrencilerin, tüm bu önerileri hayata geçirebilmeleri için broşürde örnek egzersizlere de yer verildi.