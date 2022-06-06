LGS 5 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı son iki yıldır olduğu gibi bu sene de öğrencilerin kayıtlarını otomatik olarak yaptı. Öğrencilerin LGS’ye girme zorunluluğu bulunmuyordu. LGS’ye girmeyenler ise herhangi bir liseye nasıl hangi puanla yerleşebileceklerini araştırıyor.

LGS'ye girmeyen öğrenci hangi liseye nasıl kayıt yaptıracak?

LGS'ye girmeyen öğrencinin lise kaydı nasıl olacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı tüm 8.sınıf öğrencilerinin kaydını otomatik olarak yaptı. Söz konusu uygulama 2022 senesinde de yapıldı. 1 milyonu aşkın öğrencinin LGS kaydı yapıldı. LGS 2022, 5 Haziran Pazar günü yapıldı. Öğrencilerin kayıtları otomatik olarak yapılsa da sınava girme zorunlulukları bulunmuyordu. LGS'ye girmeyenler ise 'Hangi liseye nasıl yerleşeceğim?' sorusunun cevabını araştırıyor. LGS'ye girmeyenler okul puanlarına göre yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihlerde öğrenciler e-Okul üzerinden okul tercihi yapacak. Söz konusu okul tercihleri öğrencinin ikamet bölgesi, komşu bölge ve ikamet dışı bölgelerden yapılabilecek.

Yerel yerleştirme lise tercih işlemleri henüz başlamadı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptığında haberlerimizde yer vereceğiz.