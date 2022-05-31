5 Haziran Pazar günü LGS gerçekleşecek. Sınava hazırlanmayan pek çok öğrenci ‘LGS’ye girmezsek ne olur?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, LGS’ye girmek zorunlu mu 2022?

LGS'ye girmek zorunlu mu? LGS'ye girmeyen ne yapacak liseye nasıl yerleştirilecek 2022

LGS kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapıldı. LGS’ye girmek istemeyenler ise sınava girmemeleri durumunda lise eğitimine nasıl devam edebileceklerini araştırıyor.

Bakanlık Kovid-19 salgını sürecinde başlatılan uygulamada olduğu gibi bu yıl da 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak düzenledi. İsteyenler öğrenciler, sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

Öğrenciler, bu yıl da kendi okullarında sınava girecek. LGS sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak. Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs'ta e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edildi.