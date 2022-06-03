5 Haziran Pazar günü LGS gerçekleşecek. LGS’ye hazırlananlar ise sınava girişte yanlarında hangi belgelerini bulunması gerektiğini araştırıyor. Peki, LGS girişte kimlik bulundurulmalı mı?

LGS'ye girişte hangi belgeler gerekli? LGS'ye girerken kalem silgi veriliyor mu?

Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak. Velilerin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları gerekiyor.

Öğrenciler sınava kendi kalem, silgi, kalemtıraş ve peçetelerini götürebiliyor. Adayların şeffaf pet şişede su getirmelerinin de bir sakıncası bulunmuyor.