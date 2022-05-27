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Eğitim LGS'ye girecekler aman dikkat! Az önce ilan edildi
Eğitim

LGS'ye girecekler aman dikkat! Az önce ilan edildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 13:56:00 -
LGS'ye girecekler aman dikkat! Az önce ilan edildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

 

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

 

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