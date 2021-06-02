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Eğitim LGS’ye giderken kalem götürülecek mi? LGS’de kalem silgi dağıtılacak mı?
Eğitim

LGS’ye giderken kalem götürülecek mi? LGS’de kalem silgi dağıtılacak mı?

LGS’de yanıma su almam yasak mı? 6 Haziran Pazar günü LGS 2021 gerçekleştirilecek. Salgın sebebiyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Öğrenciler sınava giderken yanlarında kalem götürmeleri gerekip gerekmediğini, MEB tarafından kalem dağıtılıp dağıtılmayacağını merak ediyor. Peki, LGS’ye giderken kalem silgi götürülüyor mu? Kalem silgi LGS’de verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 15:09:00 -
LGS’ye giderken kalem götürülecek mi? LGS’de kalem silgi dağıtılacak mı?

8.sınıf öğrencilerin gözü kulağı LGS’de. Merakla beklenen LGS, 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Öğrenciler geçen yıl olduğu gibi bu sene de sınava kendi okullarında girecek. Peki, sınavda kalem dağıtılacak mı? Öğrenciler kendi kalemlerini yanlarında götürebiliyorlar mı?

LGS’ye giderken kalem götürülecek mi? LGS’de kalem silgi dağıtılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS’ye kısa bir süre kala merak edilen konular hakkında bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda, öğrencilerin yanında bulundurması gerekenler hakkında, “Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsiniz. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin” ifadelerine yer verildi.

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