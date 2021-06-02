8.sınıf öğrencilerin gözü kulağı LGS’de. Merakla beklenen LGS, 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Öğrenciler geçen yıl olduğu gibi bu sene de sınava kendi okullarında girecek. Peki, sınavda kalem dağıtılacak mı? Öğrenciler kendi kalemlerini yanlarında götürebiliyorlar mı?

LGS’ye giderken kalem götürülecek mi? LGS’de kalem silgi dağıtılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS’ye kısa bir süre kala merak edilen konular hakkında bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda, öğrencilerin yanında bulundurması gerekenler hakkında, “Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsiniz. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin” ifadelerine yer verildi.