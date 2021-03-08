LGS'de Orta öğretim başarı puanı pandemi koşullarında geçerli olacak mı? sorusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı canlı yayında ele alındı. Bakan Selçuk LGS orta öğretim başarı puanı kalkacak mı? sorusuna yanıt verdi.

LGS'de Orta öğretim başarı puanı kalktı mı?

Bakan Selçuk "YKS ortaöğretim başarı puanının kaldırılması ÖSYM ile alakalı bir konudur. Kaldırılacaksa ÖSYM karar verebilir. Ancak LGS'de orta öğretim başarı puanının kaldırılması Milli Eğitim Bakanlı ile alakalıdır, ona biz karar vereceğiz.

Çocuklarımızı öğretmenlerimiz tanıyorlar. Geçen seneden dersine girdim çocuğun ne olduğunu biliyorum. 6. sınıftaki notunu görüyorum, 7. sınıftaki notunu görüyorum. Biz şuanda bir kılavuz hazırlığı içerisindeyiz. LGS orta öğretim başarı puanı ile ilgili ne tür bişey yapılabilir veya nasıl bir tedbir alınabilir. Bizim bir Eğitim Bilim Kurulu'muz var. Ölçme ve değerlendirmecilerin de ağırlıkta olduğu bir kurul. Buradan bir görş ortaya çıktı. Bunun şuanda daha rafine haline gelmesi için uğraşıyoruz. Kılavuz yayınlandığında bunu görecekler. Örneğin o kılavuzda artık okula gidip de sınav başvurusu yapmanın gerekmeyeceği de görecek. Otomatik olacağını da görecekler." diye konuştu.

Orta öğretim başarı puanı nedir?

OBP yani ortaöğretim başarı puanı, üniversiteye gitmeyi düşünen adaylar için yerleştirme puanının belirlenmesini sağlayan bileşenlerden bir tanesidir. Öğrencilerin lise hayatları boyunca almış oldukları notlar yıllık ortalamaları her sene hesaplanmaktadır. Sonrasında ise dört yıllık lise öğretimi boyunca her yıl alınan ortalamaların ortalamaları alınır. Sonunda da diploma notu elde edilmiş olur.

Diploma notları 100 üzerinden değerlendirilmektedir. 5 ile çarpılan bu diploma notları OBP puanını oluşturmaktadır. En düşük OBP puanı 250 en yükseği ise 500 olarak hesaplanır. Puanların oluşturulması esnasında okul türü dikkate alınmamaktadır. Meslek lisesi ya da fen lisesinden mezun olan bir öğrencinin OBP puanları hesaplamasında bu liselerin hiç bir önemi bulunmamaktadır.