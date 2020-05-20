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LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?

Sınavlarda maske takmak zorunlu mu? 8. ve 12. sınıf öğrencileri sınavlara hazırlanıyor. Öğrencilerin pek çoğu sınavlara hazırlanırken maske kullanıyor. Öğrenciler "Maske kullanmak zorunlu mu?" , "Sınavda maske takılacak mı?" , "LGS'de maske takılacak mı?" , "YKS'de öğrenciler maske takacak mı?" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:55:00 -
LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?

LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler sınav sırasında maske takılıp takılmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, milyonlarca öğrencinin merak ettiği konuya açıklık getirdi.

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?

LGS ve YKS' ye ilişkin Sağlık Bakanı Koca,  "Adaylar sırasına maskeyle oturacak, sosyal mesafe uygunsa sınav anında maske çıkarılabilecek" dedi.

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