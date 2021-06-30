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Eğitim LGS'de hangi sorular iptal edildi 2021
Eğitim

LGS'de hangi sorular iptal edildi 2021

LGS iptal olan soru var mı? 6 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçları açıklandı. Öğrenciler bir yandan sonuçlarına bakarken bir yandan da sınavda iptal edilen soruların bulunup bulunmadığını araştırıyor. Peki, LGS'de hangi soru iptal oldu?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 08:53:00 -
LGS'de hangi sorular iptal edildi 2021

Milyonların merakla beklediği LGS’nin sonuçları açıklandı. Öğrenciler sınavda yöneltilen sorulardan iptal olan olup olmadığını merak ediyor. Peki, LGS’de iptal edilen soru oldu mu?

LGS'de hangi sorular iptal edildi 2021

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

LGS sonuçları son dakika | LGS sonuçları nasıl öğrenilir?
LGS sonuçları son dakika | LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Eğitim

LGS sonuçları son dakika | LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

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