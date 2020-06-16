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Eğitim

LGS’de en büyük düşman stres ve panik

Eğitim uzmanları sınava girecek öğrencileri uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:53:00 - 2020-06-16 10:11:46
LGS’de en büyük düşman stres ve panik

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenerek 20 Haziran tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) sayılı günler kaldı. Sınavda ter dökecek milyonlarca öğrenci için heyecan doruk noktasına ulaşırken öğrencilerin son günlerini nasıl değerlendirmesi gerektiği ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak olan sınavda dikkat edilmesi gereken hususları eğitimciler Akit’e değerlendirdi.

“Motivasyon eksikliğinin atlatıldığını düşünüyorum”

Pandemi süreci ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav yerlerinde tüm tedbirleri aldığını vurgulayan TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Öğrenci kardeşlerimiz sınavın ertelenmesinden dolayı bir motivasyon eksikliği yaşamışlarsa da bunu atlattıklarını düşünüyorum. Sınava girdiklerinde akıllarına gelen ilk cevabı işaretlemelerini öneriyorum. Kardeşlerimizin sınav esnasında tek düşmanı heyecan ve paniktir. Bu iki unsuru yendikleri takdirde her şeyin üstesinden geleceklerine inanıyorum” dedi.

Aileler çocuklarına destek olmalı

Eğitimci-yazar Tarık Sezai Karatepe de, “Bu süreçte öğrencilerimizin stresten biraz daha uzaklaştırılması gerekiyor. Aile içerisinde huzurlu bir ortam sağlanmalı. Zaten pandemiden dolayı birçok öğrencimiz korku içerisinde sınava girecek. Ailelerin çocuklarına bu süreçte biraz daha fazla ilgi gösterip destek olmaları gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

 

Yeni Akit Gazetesi

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