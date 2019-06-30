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LGS'de 90 soruyu da bildiler! Valilikten o öğrencilere ödül

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018-2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Türkiye birincisi Adıyamanlı öğrenciler Vali Aykut Pekmez’i ziyaret etti.

30 Haziran 2019 Pazar 23:24
LGS'de 90 soruyu da bildiler! Valilikten o öğrencilere ödül

 Haber Merkezi 

2018-2019 Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavda bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Türkiye birincisi Adıyamanlı öğrenciler Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan LGS’de Adıyaman’da 11 ortaokul öğrencisi 500 tam puan alarak birinciler arasında yer aldı. Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Okul Müdürleri ve öğrencilerin aileleri de hazır bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Vali Aykut Pekmez, öğrencilerin gelecek ile ilgili hedefleri ve fikirleri hakkında bilgi alıp, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi. Konuşmanın ardından Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Liselere Giriş Sınavında soruların tamamını doğru cevaplayarak Türkiye Birincisi olan Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Enes Reşber, Gölbaşı Şehit Ahmet Demir Ortaokulu Öğrencisi Özlem Şahin, Özel Simya Koleji Öğrencisi Muhammet Levent Bakır, TOBB Yavuz Selim Ortaokulu Öğrencisi Samet Arduç, Şehit Cem Özgül Ortaokulu Öğrencisi Zülal Kaya, TPAO Ortaokulu Öğrencisi Mehmet Ali Çakmak, Sena Nur Keleş, Nurullah Osman Okutan, Gölbaşı Şehit Ümit Özet Ortaokulu Öğrencisi Beran Mutluay ve Birey Ortaokulu Öğrencisi Buğrahan Dincel’i gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ederek cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 23:24
  1. Adıyaman
  2. LGS tam puan
  3. LGS'de tam puan yapan öğrenciler

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