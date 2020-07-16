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Eğitim

LGS yüzdelik dilim kaç olmalı? Fen, Anadolu, Teknik ve İmam Hatip lisesi taban puanları

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler sınav sonuç ekranında yazan yüzdelik dilim nedir, ne işe yarar ve yüzdelik dilim kaç olmalı sorularının yanıtını araştırmaya başladı. LGS tercih kılavuzu ile beraber milyonlarca öğrenci şimdi de puanlarına göre belirleyecekleri okullara tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, LGS yüzdelik dilim kaç olmalı? Fen, Anadolu, Teknik ve İmam Hatip lisesi taban puanları ve en düşük yüzdelik dilimleri

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:22:00 -
LGS yüzdelik dilim kaç olmalı? Fen, Anadolu, Teknik ve İmam Hatip lisesi taban puanları

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Peki yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı. LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

Her ilde sınavla öğrenci alacak bir lise var. Buna göre LGS puanıyla öğrenci alacak liselerin kontenjanları şöyle:

Anadolu liseleri: 71 bin 494

Fen liseleri: 46 bin 710.

Sosyal bilimler liseleri: 12 bin 846.

Anadolu imam hatip liseleri: 42 bin 8.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri: 40 bin 70

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