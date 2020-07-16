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Eğitim

LGS YEP lise taban puanları açıklandı mı?

LGS YEP lise taban puanları açıklandı mı? LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler; Fen Lisesi taban puanları, Anadolu Lisesi taban puanları, İmam Hatip Lisesi taban puanları, Meslek Lisesi taban puanları, Spor Lisesi taban puanları araştırması yapıyor. LGS taban puanları yüzdelik dilimleri MEB tarafından yayınlandı. İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:11:00 -
LGS YEP lise taban puanları açıklandı mı?

 

MEB LGS sonuçları ile birlikte aynı gün kılavuzu da yayınlandı. 2020 yılı için taban puanlar, öğrencilerin tercihlerinden sonra belirlenecek.

Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında e­okul.meb.gov.tr adresinden veya yakın bir ortaokulun müdürlüğünden yardım alarak yapabilirsiniz.

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