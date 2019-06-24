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LGS Türkiye birincisi devlet okulundan

1 Haziran 2019 da yapılan LGS sınav sonuçları açıklandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 19:04
LGS Türkiye birincisi devlet okulundan

1 Haziran 2019 da yapılan LGS sınav sonuçları açıklandı. 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin girdiği LGS sınavında birinci Bursa’dan çıktı. Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu (KTSO) öğrencisi Özge Güler, LGS’de sorulan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puanla birinci oldu.


Bursa’nın seçkin devlet okullarından Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Ortaokulu öğrencilerinden Özge Güler, LGS’de kazandığı bu büyük başarıyla hem okulunun hem de Bursa’nın gururu oldu. Ortaokulu da birincilikle bitiren başarılı öğrenci, Okul Müdürü Ramazan Yürük tarafından verilen bir plaketle ödüllendirilmişti.


Kazandığı birinciliğin ardından, sınava çok iyi çalıştığını belirten Özge Güler, kendisini en iyi şekilde yetiştiren öğretmenlerine, her zaman destek olan okul yönetimine ve ailesine teşekkür etti.


Kükürtlü’nün prestiji giderek artıyor


Hiçbir başarının tesadüf olmadığını ve gurur duydukları öğrencileri Özge’nin bu başarı için oldukça disiplinli ve özverili çalıştığını dile getiren KTSO Ortaokulu Müdürü Ramazan Yürük, “KTSO olarak öğrencilerimizin hayatın her alanında başarıya ulaşmaları için çalışıyoruz. Biz eğitim hayatları boyunca öğrencilerimizin yeteneklerine göre yönlendirme yaparak; hem derslerinde, hem sosyal hayatta, hem de sportif branşlarda kendilerini ispatlayacak imkanlar sunuyoruz. Özgüveni artan çocuklarımız da başarılarıyla bizim göğsümüzü kabartıyorlar. Kükürtlü’de öğrenci olmak ayrıcalıktır” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 19:04
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