LGS sınavı 20 Haziran 2020’de yapıldı. Sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. Sonuçların ardından hem veliler hem de öğrenciler tercihlerin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

LGS tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada LGS sonuçlarının 16 Temmuz’da açıklanacağını açıkladı. Bakan Selçuk aynı gün tercih işlemlerinin başlayacağını ifade etti. Pek çok kişi tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor.

LGS puanıyla tercih yapacak olan adaylar 2019 yılında, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.