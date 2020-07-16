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Eğitim

LGS tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?

LGS tercih işlemleri başladı mı? LGS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca kişi tercih işlemlerinin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli “LGS tercih işlemleri başladı mı?” , “LGS tercihinde kaç okul seçilecek 2020” , “LGS tercihleri ne zaman açıklanır?” , “LGS tercihleri nasıl nereden yapılır?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:17:00 -
LGS tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?

LGS sınavı 20 Haziran 2020’de yapıldı. Sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. Sonuçların ardından hem veliler hem de öğrenciler tercihlerin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

LGS tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada LGS sonuçlarının 16 Temmuz’da açıklanacağını açıkladı. Bakan Selçuk aynı gün tercih işlemlerinin başlayacağını ifade etti. Pek çok kişi tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor.

LGS puanıyla tercih yapacak olan adaylar 2019 yılında, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

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