8.sınıf öğrencileri 9 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. Sınavın ardından Milli Eğitim Bakanlığı sınav soru ve cevap anahtarını yayımladı. Pek çok öğrenci yayımlanan soru ve cevap anahtarı ile alacağı puanı hesaplamaya başladı. Peki, LGS tercihlerine zaman başlayacak?

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Lise tercihleri ayın kaçında başlayacak 2021

LGS sonuçları 30 Haziran 2021’de açıklanacak. Tercihlerin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Geçen yıl LGS sonucu 16 Temmuz’da açıklanmış ve tercihler 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Bu yılda temmuzun ilk iki haftasında tercihlerin yapılması bekleniyor. Lise tercihleri; LGS puanı veya adrese dayalı sisteme göre yapılıyor. LGS’ye girmeyen ya da düşük puan olanlar adrese dayalı sisteme göre tercih yapabilecek. Lise tercihleri e okul üzerinden yapılacak.

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