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Dünya Husilere son 24 saatte çok büyük darbe
Dünya

Husilere son 24 saatte çok büyük darbe

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Husilere son 24 saatte çok büyük darbe

Yemen ordusu yaptığı açıklamada "Son 24 saatte düzenlenen 744 operasyonda 200 Husi etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Husilere karşı düzenlenen askeri operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, silahlı kuvvetlerin saldırı operasyonlarını sürdürdüğü belirtilerek, son 24 saatte 744 hassas ve doğrudan hedef alma operasyonu gerçekleştirildiği kaydedildi.

Operasyonların savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topçuları, çok namlulu roketatarlar ve keskin nişancı birlikleriyle gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, saha komuta ve kontrol merkezleri, ateş mevzileri, tahkim edilmiş noktalar, yedek kuvvetlerin toplandığı bölgeler, Husi takviyeleri ve ikmal araçlarının hedef alındığı ifade edildi.

 

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde askeri baskının artırıldığı ve Husilerin geri çekilmeye zorlandığı belirtilen açıklamada, doğu, güney ve batı cephelerinde eş zamanlı operasyonların sürdüğü, bu sayede Husilerin yedek kuvvetlerinin hareket kabiliyetinin kısıtlandığı ve sahada ilerleme sağlamalarının engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlarda yaklaşık 200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, 90 askeri araç ve teçhizatın imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Yemen'de 5 Ekim'de Husilere karşı başlatılan "Yemen Şafağı" askeri operasyonu devam ediyor.

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